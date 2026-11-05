O Barcelona anunciou nesta quinta-feira, 5, a renovação de contrato do atacante Raphinha até o dia 30 de junho de 2030. O vínculo anterior do atleta brasileiro com a equipe espanhola tinha validade prevista até o meio de 2028.

O novo acordo estende a permanência do jogador por mais duas temporadas em relação ao contrato prévio. Capitão e um dos principais nomes da equipe na temporada, o atacante consolidou sua liderança esportiva sob a direção do clube catalão com atuações decisivas no cenário nacional e europeu.

Após a confirmação do acordo, o brasileiro comentou sobre a sequência da sua trajetória construída no futebol espanhol. “É um sentimento de muito orgulho […] Eu adoraria encerrar minha carreira aqui, mas depende do físico”, afirmou Raphinha em atendimento aos meios de comunicação nas instalações da Oficina Comercial do clube, conforme divulgado pela Cadena SER.

Aos 29 anos, o atleta brasileiro vive fase de protagonismo e estabilidade técnica, consolidando-se como referência no planejamento da equipe catalã para as próximas temporadas. Na atual temporada o atacante tem números excelentes: 19 gols e 3 assistências em 13 partidas.

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Números de Raphinha com a camisa do Barcelona