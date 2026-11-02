O técnico Hansi Flick elogiou publicamente o atacante Raphinha durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 2. A manifestação ocorreu na véspera do confronto diante do Aston Villa, válido pela quarta rodada da Champions League.

Durante a conversa com a imprensa, o comandante alemão destacou o nível técnico e a capacidade de adaptação do jogador da seleção brasileira, que vem sendo utilizado em funções mais centralizadas no setor ofensivo do Barcelona.

“Com a gente, ele joga em um nível fantástico e tem características que nos ajudam muito. Ele está muito concentrado e se adapta aos adversários, observando quais espaços pode atacar. Ele demonstra sua qualidade desde o começo do campeonato. Estou muito feliz por tê-lo nesse nível”, elogiou Flick.

Como o jogador chega para o confronto europeu?

O reconhecimento do treinador vem na sequência de uma exibição decisiva no cenário doméstico. No último compromisso pelo Campeonato Espanhol, o camisa 11 marcou dois gols na vitória por 6 a 1 sobre o Alavés, resultado que serviu para reabilitar o time na temporada.

Com moral elevado, a equipe catalã volta as atenções ao torneio continental nesta terça-feira, 3, quando recebe os ingleses no Camp Nou com o objetivo de assegurar mais três pontos na tabela de classificação.