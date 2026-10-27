O atacante Pierre-Emerick Aubameyang deu um passo importante em sua recuperação física. Após ficar afastado por pouco mais de um mês devido a uma cirurgia no menisco, o gabonês voltou a treinar parcialmente com o elenco do Deportivo La Coruña nesta terça-feira, dia 27.

O jogador gabonês participou do início da atividade no Dépor Training Center, integrando as etapas de ativação e rodas de bobinho sob comando da comissão técnica. Na sequência, realizou trabalhos específicos individualizados acompanhado pelo especialista em reabilitação Nando Rodríguez.

“Pierre-Emerick Aubameyang iniciou o treino com o grupo na terça-feira, 27 de outubro, durante a sessão da manhã no Centro de Treinamento do Dépor, sob uma garoa persistente. O atacante do Deportivo completou a primeira parte da sessão, incluindo exercícios de ativação e rodas de bobinho, com seus companheiros de equipe, e depois continuou seu programa específico de reabilitação com o especialista em reabilitação Nando Rodríguez”, escreveu o clube em comunicado.

Prazos e expectativa de volta aos gramados

Inicialmente, a estimativa do departamento médico previa afastamento de seis a oito semanas, segundo o jornal AS. A evolução clínica de Aubameyang mantém aberta a possibilidade de retorno na partida contra o Espanyol, agendada para o dia 7 de novembro, em compromisso válido por LaLiga antes da pausa internacional do calendário europeu.