O Atl. de Madrid manteve sua excelente fase no Campeonato Espanhol ao vencer o Deportivo La Coruña por 1 a 0 na tarde deste sábado, 24, no Riyadh Air Metropolitano. Em partida válida pela 10ª rodada, os donos da casa contaram com um gol de Julián Álvarez logo na volta do intervalo para garantir o triunfo. O resultado reflete o momento oposto das equipes na competição: enquanto os mandantes acumulam vitórias, os visitantes seguem sem vencer em seus compromissos recentes.

Gol rápido no segundo tempo e Oblak seguro

A equipe comandada por Diego Simeone, armada no 4-3-3, controlou a maior parte das ações com 56% de posse de bola e 20 finalizações totais. Após um primeiro tempo sem alterações no placar, o treinador promoveu as entradas de Giuliano Simeone Baldini e Le Normand no intervalo. A resposta veio rápido: aos três minutos da etapa final (48 da cronologia geral), Alejandro Grimaldo deu a assistência para Julián Álvarez balançar as redes e definir o 1 a 0.

Apesar da desvantagem, o Deportivo La Coruña, do técnico Antonio Hidalgo, conseguiu ser perigoso em suas investidas. O time visitante acertou o alvo cinco vezes, contra quatro do Atlético. Foi nesse cenário que o goleiro Oblak precisou trabalhar, terminando a partida com cinco defesas registradas para assegurar a baliza a zero. O jogo também foi marcado por um alto número de faltas do lado mandante (11 a 6) e cartões na reta final, com o Atlético recebendo três de seus quatro amarelos nos últimos cinco minutos de jogo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Atlético de Madrid chega a 25 pontos e ocupa a 2ª colocação na tabela, somando agora cinco vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol. Já o Dep. La Coruña permanece na 10ª posição com 11 pontos, amargando uma sequência de cinco jogos sem triunfos no torneio, com um balanço de três derrotas e dois empates.

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O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado, 31, para enfrentar o Levante, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, antes de receber o Bayern de Munique na terça-feira, 3, pela Champions League. O Deportivo La Coruña tentará a reabilitação na segunda-feira, 2, quando recebe o Osasuna, também pela liga nacional.