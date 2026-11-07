O Espanyol recebeu o Dep. La Coruña neste sábado, 7, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, e as equipes não saíram do 0 a 0 em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. Apesar do domínio territorial e de posse de bola dos donos da casa, a falta de precisão e a atuação defensiva dos visitantes garantiram a igualdade no placar.

Domínio sem efetividade

A postura tática do Espanyol, armado no esquema 3-4-1-2 pelo técnico Eder Sarabia, ditou o ritmo do confronto. A equipe catalã terminou a partida com 64% de posse de bola e registrou 11 finalizações totais, contra apenas cinco do Dep. La Coruña.

No entanto, o volume de jogo não se traduziu em gols, e o Espanyol exigiu quatro defesas do goleiro Leo Román. Do outro lado, o Dep. La Coruña viu Ángel Fortuño trabalhar em apenas uma finalização certa nos 90 minutos.

Faltas e substituições marcam a etapa final

Sem conseguir balançar as redes, os dois treinadores buscaram alternativas no banco de reservas. O técnico Antonio Hidalgo, do Dep. La Coruña, promoveu as entradas de nomes como Pierre-Emerick Aubameyang e Diego Villares logo na volta do intervalo, enquanto o Espanyol respondeu com cinco alterações na segunda etapa, incluindo a entrada de Gabriel Moscardo.

O confronto, porém, tornou-se truncado, refletido no alto número de infrações: foram 27 faltas marcadas no total e oito cartões amarelos distribuídos pela arbitragem, sendo quatro para cada lado.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Espanyol, que tinha 11 pontos antes do jogo, chega a 12 e está na 13ª colocação. Já o Dep. La Coruña, que iniciou a partida com 14 pontos, vai a 15 e fica no 8º lugar. Contando este jogo, o retrospecto recente de ambas as equipes nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Espanhol é idêntico, com um balanço de uma vitória, dois empates e duas derrotas para cada lado.

O Espanyol volta a campo no dia 22, contra o Athletic Bilbao. Na mesma data, o Dep. La Coruña enfrenta o Alavés. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Espanhol.