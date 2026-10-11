A Real Sociedad venceu o Deportivo La Coruña por 3 a 2 na manhã deste domingo, 11, no Anoeta Stadium, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa chegaram a abrir três gols de vantagem, mas viram o cenário mudar após uma expulsão na etapa final, precisando resistir ao volume ofensivo dos visitantes para garantir a vitória.

Vantagem construída cedo

Mesmo terminando a partida com menos posse de bola (40%) e menos finalizações totais (12 contra 21), a equipe comandada por P. Matarazzo foi letal na construção do placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Jon Martin abriu o marcador após assistência de Carlos Soler. Pouco depois, aos 34, Arsen Zakharyan ampliou a vantagem para os donos da casa, levando o 2 a 0 para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, a Real Sociedad pareceu encaminhar uma vitória tranquila. Aos 54 minutos, Gonçalo Guedes marcou o terceiro gol da equipe, contando com passe de Ander Barrenetxea.

Expulsão e reação visitante

O Deportivo La Coruña, do técnico Antonio Hidalgo, iniciou sua reação aos 61 minutos, quando Mario Soriano balançou as redes com assistência de Riki Rodríguez, que havia entrado no intervalo. A dinâmica do confronto mudou de vez aos 66 minutos, quando Pablo Marin, da Real Sociedad, recebeu cartão vermelho direto.

Com um jogador a mais, os visitantes intensificaram a pressão e descontaram novamente logo em seguida. Aos 69 minutos, Yeremay Hernández converteu cobrança de pênalti, deixando o placar em 3 a 2 e forçando a Real Sociedad a se defender na reta final.

Reta final e tabela

A pressão do La Coruña esbarrou no apito final e na perda de um jogador nos minutos finais, quando Lorenzo Amatucci também recebeu cartão vermelho direto aos 90 minutos, igualando o número de atletas em campo. O resultado reflete o bom momento recente dos donos da casa, que soma três vitórias nos últimos cinco jogos.

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Com a vitória, a Real Sociedad chega a 13 pontos e assume a 6ª colocação na tabela de classificação. Já o Deportivo La Coruña, que estaciona nos 10 pontos, passa a ocupar o 8º lugar.

A Real Sociedad volta a campo na quinta-feira, 15, contra o Union Saint-Gilloise, pela Uefa Europa League. O Deportivo La Coruña tem o próximo compromisso na sexta-feira, 16, diante do Levante, pelo Campeonato Espanhol.