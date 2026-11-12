O goleiro Jesus Owono, do FC Andorra, ainda não tomou uma decisão sobre a continuidade de sua carreira no futebol profissional após o trágico choque que resultou na morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 12, pelo técnico da equipe, Carles Manso, que ressaltou o apoio incondicional do clube para que o atleta lide com o luto no seu próprio tempo.

“Precisamos apoiá-lo de todas as formas e estar ao lado dele. Vamos dar espaço para que ele se sinta completamente livre para tomar qualquer decisão, seja sobre voltar, quando voltar ou até mesmo se não quiser retornar. Quando considerar apropriado e sentir que está realmente preparado, ele tomará uma decisão”, declarou Manso.

O incidente ocorreu no dia 2 de novembro, durante uma partida entre as equipes. De Miguel, de 30 anos, sofreu uma forte colisão com Owono e faleceu no hospital no dia seguinte. Na última semana, o goleiro divulgou um comunicado por meio dos canais oficiais do clube, descrevendo o episódio traumático como “os dias mais difíceis da minha vida”.

Na entrevista, Manso detalhou que o goleiro está passando o período recluso, amparado por familiares, amigos e sua companheira. O comandante classificou a situação como “muito complicada de administrar” e garantiu que não há pressão esportiva sobre o jogador.

Devido ao abalo emocional, Owono — que acumula 47 partidas com a camisa da seleção da Guiné Equatorial — não foi convocado para os dois compromissos de seu país contra o Zimbábue, válidos pela atual janela da Data Fifa. O FC Andorra, por sua vez, voltará a campo neste sábado, 14, para enfrentar o Almería. O confronto marcará a primeira partida da equipe desde o falecimento do atacante do Tenerife.