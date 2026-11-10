O atacante Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo e jovem atleta das categorias de base do Real Madrid, foi cortado da Copa do Mundo Sub-17. O jogador sofreu uma contusão muscular e não terá tempo hábil de recuperação para disputar o torneio de base no Catar.

Como ocorreu a contusão muscular de Enzo

O problema do atacante foi no músculo psoas, que fica localizado na região lombar. A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto da equipe de base do Real Madrid, onde Enzo atua, contra o Rayo Vallecano.

De acordo com informações médicas publicadas pelo jornal Marca, a gravidade da lesão no músculo psoas inviabiliza a presença do atleta durante a fase de grupos do campeonato, inviabilizando sua permanência nos planos da comissão técnica comandada por David Cubillo.

Quem assume a vaga na seleção espanhola

Diante do desfalque confirmado pelo departamento médico, a Real Federação Espanhola de Futebol agiu rapidamente para preencher a vaga no elenco. O atacante Guillermo Trujillano, do Atlético de Madrid, foi convocado para integrar o grupo da seleção espanhola que se prepara para a estreia diante da seleção chinesa.