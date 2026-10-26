O goleiro Unai Simón, titular do Athletic Bilbao e da seleção espanhola, conquistou o Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo nesta segunda-feira, 26.

A entrega do prêmio ocorreu durante a cerimônia oficial da Bola de Ouro 2026, realizada no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. O evento é organizado anualmente pela revista francesa France Football.

Para faturar a honraria, Simón superou uma concorrência de alto nível no futebol europeu. Entre os finalistas estavam os compatriotas David Raya, do Arsenal, e Joan García, do Barcelona.

A lista de indicados ao Troféu Yashin também contou com o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Emiliano Martínez, do Chelsea e da seleção argentina.

A cerimônia em Londres também consagrou o melhor desempenho entre as mulheres na posição. A goleira espanhola Cata Coll, atleta do Barcelona, faturou o troféu feminino de melhor arqueira do planeta.

A disputa contou com presença brasileira em posição de destaque. A goleira Lorena, titular da seleção brasileira, estava entre as cinco finalistas da premiação.