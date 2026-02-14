Neste domingo, 15, no Estádio Carlos Tartiere, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Oviedo recebe o tradicional Athletic Bilbao às 10h00, em uma partida marcada por realidades opostas na tabela de classificação.

A luta desesperada do Real Oviedo

A situação dos anfitriões é delicada. Ocupando a 20ª e última colocação na La Liga, com apenas 16 pontos somados em 22 jogos, o Real Oviedo encara cada rodada como uma tentativa final de escapar do rebaixamento. A campanha reflete as dificuldades da temporada, somando apenas 3 vitórias, 7 empates e 12 derrotas até o momento.

Apesar do cenário crítico, a torcida local tem motivos para acreditar em uma reação. A equipe vem de uma vitória fundamental por 1 a 0 sobre o Girona, resultado que encerrou uma longa sequência negativa. Nos últimos cinco compromissos, o time tem conseguido perder menos, registrando uma vitória, dois empates e duas derrotas, e busca agora aproveitar o fator casa para tentar uma última arrancada de recuperação.

Athletic Bilbao busca estabilidade

Do outro lado, o Athletic Bilbao chega ao confronto em uma posição mais confortável, embora ainda busque maior regularidade no campeonato. O time basco ocupa o 10º lugar com 28 pontos, fruto de uma campanha de 8 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Distante tanto da zona de classificação para as ligas europeias principais quanto da zona de perigo, a equipe luta para tentar alcançar a sexta colocação e a vaga para a Conference League, pouco para as ambições tradicionais do clube.

Os visitantes também chegam motivados por um resultado positivo recente, uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Levante, mas com grave problema: o clube sofreu um transfer ban. O objetivo do Bilbao é explorar a pressão sobre o adversário para somar três pontos fora de casa e manter viva a esperança de alcançar posições mais altas na reta final da competição.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e no serviço de streaming Disney+.