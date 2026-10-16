A Fifa sancionou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 100 mil), por cantos islamofóbicos em amistoso contra a seleção egípcia. Outra punição será a interdição de pelo menos 15% dos assentos no próximo amistoso internacional da equipe.

Os atos discriminatórios ocorreram no empate em 0 a 0 realizado no fim de março, no Estádio RCDE, em Barcelona. Durante o confronto, setores da torcida espanhola entoaram versos afirmando “Quem não pula é muçulmano”, além de terem vaiado o hino egípcio.

Avisos sonoros e mensagens contrárias à discriminação chegaram a ser exibidos nos telões da arena esportiva, mas a conduta da torcida levou o caso diretamente ao comitê da federação internacional.

O Comitê Disciplinar da Fifa rejeitou os argumentos da federação mandante, que tentou sustentar que os cânticos não configuravam ofensa discriminatória direta. O órgão ressaltou a incoerência da defesa diante da necessidade de ativação dos protocolos antirracismo durante a partida.

Na época do episódio, Lamine Yamal, que é seguidor da religião islâmica, repudiou as ofensas entoadas nas arquibancadas, reforçando a cobrança por respeito e medidas severas contra atos preconceituosos no esporte.