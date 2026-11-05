O presidente da Fifa, Gianni Infantino, já tem seu primeiro concorrente direto para o comando da entidade máxima do futebol. O dirigente japonês Kohzo Tashima, presidente de honra da Associação de Futebol do Japão e integrante do Conselho da federação internacional, formalizou o plano de concorrer no próximo pleito, previsto para março, durante o congresso em Rabat, no Marrocos, segundo informações divulgadas pelo canal inglês Sky Sports.

Como se articula a candidatura de Kohzo Tashima?

Tashima conta com a retaguarda institucional da federação japonesa e tem a meta de consolidar os cinco apoios formais necessários até o dia 18 de novembro para validar seu registro.

Nos bastidores internacionais, a Uefa sinaliza forte simpatia ao nome de Tashima para inviabilizar mais um mandato de Infantino, caso o japonês permaneça como único nome na oposição.

Segundo a imprensa europeia, ainda há cenários onde o Tashima conquiste apoio de opositores de Infantino dentro da Confederação Asiática de Futebol (AFC) e da Concacaf, confederação da América do Norte e América Central.

Qual é o cenário político para a votação?

O colégio eleitoral reúne as 211 federações filiadas à entidade mundial, e o candidato vencedor precisa somar ao menos 106 votos no pleito. Apesar das articulações recentes da cúpula da Confederação Asiática de Futebol em favor da permanência da atual gestão, a postulação de Tashima abre espaço para absorver votos descontentes na Ásia e na Concacaf, ampliando as discussões sobre a governança global da modalidade.