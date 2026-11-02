A plataforma de streaming DAZN assegurou uma opção exclusiva para os direitos globais de transmissão da Copa do Mundo de Clubes masculina de 2029, de acordo com o jornal britânico The Guardian. A negociação fortalece a ligação estratégica entre o serviço esportivo e a Fifa e concede previsibilidade comercial à entidade para viabilizar a realização do evento.

O movimento consolida o papel da DAZN como parceira primordial da Fifa no torneio de clubes. Para a edição inaugural com 32 equipes, disputada nos Estados Unidos em 2025, a empresa assumiu o risco comercial ao desembolsar 1 bilhão de dólares pelos direitos mundiais após concorrentes e canais de TV aberta recusarem os valores pretendidos. Essa investida foi impulsionada pela entrada do grupo saudita Surj Sports Investment, que comprou uma fatia de 10% na companhia de transmissão.

Segundo o Guardian, a DAZN, como negócio, dá prejuízo, mesmo com mais de 300 milhões de assinantes. Segundo a contabilidade de 2025, suas perdas operacionais subiram de 772 milhões de dólares para 939 milhões nos 12 meses anteriores. No entanto, ela continua com investimentos pesados em direitos de transmissão. Não se sabe ainda qual o valor da opção de compra ou em qual momento ela precisa ser acionada.

Apesar da garantia com a plataforma de mídia, o planejamento operacional para 2029 ainda enfrenta desafios. As lideranças do futebol não bateram o martelo sobre sedes oficiais ou a ampliação do torneio para 48 participantes. Marrocos — uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 — desponta nos bastidores como principal candidato a abrigar a competição.