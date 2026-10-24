Filho do lateral Marcelo e da atriz Clarice Alves, o atacante Enzo Alves consolidou-se como uma das principais promessas das categorias de base do Real Madrid. Nascido em 16 de setembro de 2009, o jovem centroavante já ultrapassou a marca de 150 gols marcados com a camisa merengue desde a sua chegada aos campos de Valdebebas.

Como o jovem centroavante vem evoluindo em Madri?

O desempenho ofensivo e a presença de área transformaram Enzo em peça central de sua geração dentro do clube espanhol.A diretoria do clube merengue acertou a renovação contratual do atleta em janeiro, assegurando a permanência de uma das joias de seu centro de formação.

Além da eficiência nas competições locais da Espanha, o atacante ganhou espaço na disputa da Uefa Youth League. Na competição continental, na qual estreou em novembro de 2025 diante do Olympiacos, o centroavante marcou gol em duelo contra o RB Leipzig, confirmando sua rápida afirmação contra adversários de nível internacional.

Qual o caminho de Enzo Alves no cenário internacional?

No âmbito internacional, Enzo Alves optou por atuar pelas categorias de base da seleção espanhola. O atacante mantém frequência nas convocações e desponta entre os cotados para integrar a delegação que disputará a Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

Com imposição física e características clássicas de centroavante, o jovem segue monitorado de perto pelo corpo técnico do clube, cumprindo etapas planejadas para sua progressão até a equipe profissional.