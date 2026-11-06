Neste domingo, 8, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona em confronto direto pela liderança da LaLiga. Uma das figuras de destaque do duelo é Gabriel Jesus, que foi cotado como reforço pelos Rojiblancos nesta janela de transferências, segundo informações da imprensa espanhola no período.

Além disso, no retrospecto contra o Atlético de Madrid, Jesus guarda boas recordações. O atacante foi presença dentro de campo em duas partidas diante do rival deste domingo, todas pela Champions League, e posteriormente saiu com a classificação.

A primeira foi com as cores do Manchester City, no jogo de ida das quartas de final da competição, em abril de 2022, quando a equipe inglesa saiu vitoriosa por 1 a 0. Na partida seguinte, um empate em 0 a 0 garantiu a classificação dos citizens – nesta, o brasileiro não esteve presente devido a uma suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Já na edição de 2025/26, o atleta atuou no duelo de ida das semifinais, que terminou empatado em 1 a 1. Na partida de volta, viu do banco de reservas a classificação para a decisão do torneio, após vitória por 1 a 0.

Novidade no Barcelona para a temporada, o brasileiro também pode ser uma boa opção para o confronto, tendo em vista o bom início com a camisa azul-grená. Em 10 jogos, Jesus soma 4 gols e 2 assistências. Os números são ainda melhores se levada em consideração a minutagem do atleta em campo: o atacante participa diretamente de um gol a cada 47,7 minutos (a conta desconsidera o tempo de acréscimo das partidas).

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Além dos bons números, o atleta também já atingiu outras marcas importantes na temporada. Uma delas foi chegar ao posto de quarto brasileiro com mais gols na história da Champions League, ao marcar na vitória por 5 a 1 contra o Feyenoord, da Holanda. Na ocasião, Jesus chegou ao 27º gol no torneio e igualou Rivaldo no quesito.

Em meio ao bom momento, o atacante também tem estado no radar do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que apesar de não ter chamado o atleta para a próxima data Fifa, já deu declarações recentes de que o atacante segue no radar.