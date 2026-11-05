O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, foi sepultado nesta quinta-feira, 5, no vilarejo de Navahermosa, na Espanha.

O jogador de 30 anos morreu na manhã da última terça, 3, em decorrência de complicações após um choque em campo com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, durante partida válida pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol um dia antes.

A cerimônia fúnebre reuniu familiares, companheiros de elenco, comissão técnica e o acionista majoritário do Tenerife, Rayco García. O funeral também contou com a presença de lideranças do futebol espanhol, como o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e o CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín.

O cortejo seguiu da Igreja de San Miguel Arcángel em direção ao cemitério local, acompanhado por uma mensagem da família lida pelo empresário do atleta, Manuel Hernández, agradecendo o apoio recebido da comunidade esportiva.

As circunstâncias do choque que levou De Miguel à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão sendo apuradas por uma investigação de rotina aberta pela polícia espanhola. Em comunicado oficial divulgado pelo Andorra, o goleiro Jesús Owono manifestou-se pela primeira vez sobre a tragédia, classificando a semana como o momento mais difícil de sua vida.

Diante do luto, a federação espanhola confirmou o adiamento dos confrontos entre Tenerife e Granada e entre Andorra e Mallorca, agendados para este fim de semana. Em gesto de solidariedade, o Las Palmas — principal rival regional do Tenerife — anunciou que atuará no domingo, 8, contra o Eldense, utilizando os uniformes com as cores azul e branca do clube de De Miguel.

Além das manifestações nos gramados, o Tenerife promove no próximo sábado, 7, um encontro em seu estádio para que torcedores prestem a última homenagem ao atacante.