Enquanto o Halloween transforma os morcegos em protagonistas de histórias misteriosas, na cidade espanhola de Valência o animal tem um significado que vai muito além da data. Presente nos escudos de Valencia e Levante, dois rivais históricos do futebol local, o morcego é um dos símbolos mais tradicionais da cidade e representa uma conexão entre o esporte, a cultura e o passado medieval da região.

Uma das lendas mais conhecidas de Valência remonta a 1238, durante a campanha do rei Jaime I de Aragão para conquistar a cidade. Segundo a tradição popular, um morcego teria alertado os soldados sobre um possível ataque surpresa ao fazer barulho durante a noite, despertando as tropas e permitindo que reagissem a tempo. Como reconhecimento, o animal teria se tornado um símbolo associado à cidade.

A origem do morcego no brasão de Valência, no entanto, também possui uma possível explicação histórica: o animal pode ter evoluído de uma representação heráldica de um dragão associado à Coroa de Aragão. Sua presença no brasão municipal se consolidou ao longo do século XVII, tornando-se uma marca da identidade valenciana.

Uma das lendas mais conhecidas de Valência remonta a 1238, durante a campanha do rei Jaime I de Aragão para conquistar a cidade. Segundo a tradição popular, um morcego teria alertado os soldados sobre um possível ataque surpresa ao fazer barulho durante a noite, despertando as tropas e permitindo que reagissem a tempo.

Como reconhecimento, o animal teria se tornado um símbolo associado à cidade. A origem do morcego no brasão de Valência, no entanto, também possui uma possível explicação histórica: o animal pode ter evoluído de uma representação heráldica de um dragão associado à Coroa de Aragão. Sua presença no brasão municipal se consolidou ao longo do século XVII, tornando-se uma marca da identidade valenciana.

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A história do Levante com o animal começou ainda antes. Fundado em 1909 como Levante FC, o clube já utilizava o morcego em seu escudo, em referência à cidade. Em 1939, a fusão com o Gimnástico FC reuniu duas tradições do futebol valenciano: o Levante contribuiu com parte de seu legado histórico, incluindo o morcego, enquanto o Gimnástico trouxe as cores azul e grená. Em 1941, a instituição adotou oficialmente o nome Levante Unión Deportiva.

O clube também guarda uma curiosidade em sua identidade: apesar do morcego que ocupa o topo do escudo, o Levante é conhecido popularmente como Granotas, termo valenciano para rãs. O apelido está relacionado à história do Gimnástico FC e aos antigos campos da equipe, localizados próximos ao leito do rio Turia.

A presença do mesmo animal nos escudos dos dois clubes evidencia como os símbolos de uma cidade podem ultrapassar rivalidades esportivas. Em Valência, o morcego conecta duas instituições com trajetórias próprias a uma herança cultural compartilhada há séculos.