O Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) encaminhou o presidente de LaLiga, Javier Tebas, ao tribunal esportivo do país nesta quinta-feira, 22.

A medida foi tomada após o dirigente, de 64 anos, comparar a estratégia de comunicação do Real Madrid a técnicas utilizadas na propaganda nazista, desencadeando um forte repúdio por parte da diretoria merengue, que exigiu a sua renúncia imediata.

O órgão governamental solicitou formalmente que a corte desportiva avalie se as declarações de Tebas configuram uma infração grave ao artigo 76.4.b da Lei do Esporte espanhola (Lei 10/1990).

O dispositivo enquadra e pune atos públicos e notórios que atentem contra a dignidade e o decoro esportivo. Caso o tribunal confirme a violação disciplinar, o mandatário de LaLiga poderá ser punido com advertência, multa financeira ou até mesmo com a suspensão do exercício de suas funções.

A controvérsia teve início após publicações feitas por Tebas em suas redes sociais. Diante da repercussão negativa e do pedido de renúncia emitido em nota oficial pelo Real Madrid, o dirigente declarou que não associou a ideologia do clube ou de sua torcida ao nazismo, argumentando que sua analogia restringiu-se estritamente aos métodos de propaganda e comunicação adotados pela equipe madrilenha.

A LaLiga ainda não se pronunciou sobre o tema.