O Levante venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira, 21, no estádio Ciutat de Valencia, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
Com uma postura letal no ataque, os donos da casa construíram a vantagem cedo e souberam administrar o resultado, garantindo três pontos que mudam a configuração do meio da tabela.
Eficiência no primeiro tempo
O time comandado pelo técnico Luís Castro, armado em um 4-4-2, apostou na precisão. Embora o Athletic Bilbao do técnico Terzić tenha dominado a posse de bola ao longo do jogo (62% contra 38%) e finalizado mais vezes (21 a 12), o Levante foi superior nas finalizações no alvo: sete contra quatro.
Aos 20 minutos do primeiro tempo, Roger Brugué abriu o placar após assistência de Daniel Requena Sánchez. Apenas dois minutos depois, aos 22 minutos, o próprio Roger Brugué marcou novamente, ampliando a vantagem antes do intervalo. O goleiro Unai Simón, do Athletic Bilbao, terminou a partida com quatro defesas.
Reação freada por expulsão
No segundo tempo, o Athletic Bilbao tentou voltar para o jogo. Aos 61 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor dos visitantes. Alex Berenguer foi para a cobrança aos 67 minutos e converteu, diminuindo a diferença.
No entanto, a tentativa de reação sofreu um duro golpe aos 73 minutos, quando Aymeric Laporte recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos. O goleiro Ryan, do Levante, foi exigido e encerrou o jogo com três defesas.
Golpe final e situação na tabela
Com a vantagem numérica, o Levante controlou a reta final. O técnico Luís Castro promoveu mudanças aos 72 minutos, incluindo a entrada de Karl Etta Eyong no lugar de Petar Ratkov. A alteração surtiu efeito nos acréscimos: aos 98 minutos, Karl Etta Eyong marcou o terceiro gol e sacramentou a vitória por 3 a 1.
A partida teve ainda três cartões amarelos: Karl Etta Eyong e Jeremy Toljan pelo Levante, e Yuri Berchiche pelo Athletic Bilbao.
Com este resultado, o Levante chega a 10 pontos em nove jogos e assume a 11ª colocação na classificação, somando agora uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato, contando este jogo.Já o Athletic Bilbao, que estaciona nos nove pontos em oito partidas, cai para o 13º lugar, com um balanço recente de uma vitória, três empates e uma derrota.
O Levante volta a campo no domingo, 25, contra a Real Sociedad. O Athletic Bilbao joga no mesmo dia, contra o Getafe. Ambos os confrontos são válidos pelo Espanhol.