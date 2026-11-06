A campanha de financiamento coletivo criada para apoiar os familiares do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, ultrapassou a marca de 100 mil euros arrecadados, pouco mais de R$ 600 mil na cotação atualizada. O jogador morreu no começo desta semana após um choque com o goleiro do Andorra durante jogo pela segunda divisão espanhola.

A iniciativa partiu de Fran Sol, atacante do Hércules, da Espanha, com o intuito de garantir suporte financeiro aos entes queridos do atleta. “Foi algo espontâneo. Eu não queria me envolver muito com redes sociais e, em vez de postar fotos e oferecer apoio moral, pensei em fazer essa iniciativa que já está sendo realizada em outros países”, disse Fran Sol.

Adesão de atletas e dirigentes

Conforme divulgado pela imprensa espanhola e pelas plataformas de arrecadação, a mobilização encontrou rápida adesão na comunidade esportiva. Diversos futebolistas profissionais contribuíram para a causa, incluindo doações de nomes como Álvaro Morata,

Borja Iglesias , além da dupla campeã do Mundo, Álex Baena e Pedro Porro. Além dos atletas, presidentes e dirigentes de instituições esportivas da Espanha também participaram da ação beneficente.

Homenagens e repercussão no esporte

Além do auxílio financeiro angariado por meio da plataforma digital, o falecimento de Jesús de Miguel provocou comoção no cenário esportivo nacional.

Partidas de diversas divisões do futebol espanhol programaram minutos de silêncio e homenagens póstumas em memória do atacante, evidenciando a união de clubes, atletas e torcedores diante do ocorrido.