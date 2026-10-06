O atacante Raphinha acertou a extensão de seu contrato com o Barcelona até junho de 2030. As informações sobre o acordo foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e por veículos da imprensa europeia. O vínculo anterior do jogador brasileiro com a equipe catalã tinha validade até o meio de 2028.

Como ficou o novo acordo com o clube espanhol

Com o acerto, o atacante assegura mais dois anos de permanência em relação ao contrato prévio. O acordo consolida a posição de protagonismo conquistada pelo brasileiro no setor ofensivo, mantendo a base do elenco para as próximas temporadas do futebol europeu.

O início desta temporada é o melhor momento de Raphinha com a camisa do Barcelona. Até aqui, o camisa 11 marcou 14 gols e deu três assistências em oito partidas entre Campeonato Brasileiro e Champions League.

No total, Raphinha tem 185 jogos disputados, com 89 bolas na rede e 55 assistências. Antes de Hansi Flick assumir o comando, o atacante oscilou e chegou a entrar numa fila de negociação do clube quando Xavi Hernández era o técnico. Após o alemão ser apresentado em Barcelona, o brasileiro encontrou sua melhor fase na equipe.

O que muda na situação salarial do atacante

O novo acordo assinado estabelece uma valorização salarial em relação aos vencimentos anteriores do atleta. As partes não detalharam os valores exatos de remuneração ou termos financeiros da negociação. Entretanto, o site Capology, especializado no valor de mercado e salários de atletas, mostra que Raphinha fatura em torno de 21 milhões de euros brutos anuais, ou pouco mais de R$ 117 milhões.