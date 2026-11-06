Durante um encontro com torcedores do Manchester United no Ambassadors’ Lounge, em Old Trafford, o atacante Marcus Rashford fez grandes elogios ao falar sobre Lamine Yamal. As declarações repercutiram a passagem do jogador inglês pelo Barcelona.

Como Rashford avalia o talento de Yamal?

Ao recordar a convivência com o jovem espanhol no clube catalão, o atacante inglês enfatizou a qualidade técnica do companheiro. “Antes de eu sair do Barça, disse a Lamine Yamal que já tinha jogado com alguns jogadores muito talentosos, mas que ele está muito acima de todos eles”, afirmou Rashford, em conversa com torcedores.

O atacante também traçou um paralelo direto com a história recente do futebol mundial e mencionou Lionel Messi. “Nunca vi um jogador dessa idade com tanto talento quanto ele; ele é o mais próximo que alguém chegou do nível de Messi ao longo dos anos”, completou.

Qual a projeção de Rashford para o futuro do espanhol?

O jogador do Manchester United ressaltou ainda o potencial de conquistas individuais para o atacante de 19 anos, que vem acumulando posições de destaque nas premiações internacionais. O inglês projetou um domínio duradouro no topo do futebol.

“Eu realmente me dedico a acreditar no talento dele; se ele chegar a ganhar sete Bolas de Ouro, não vai me surpreender. Ele terminou em segundo, terceiro e oitavo. E com que idade? Dezenove?”, concluiu Rashford.