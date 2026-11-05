O Barcelona segue em busca de um zagueiro para reforçar o elenco e tem o francês Castello Lukeba, de 23 anos, como uma das prioridades. O jogador do RB Leipzig, que também desperta interesse na Premier League, indicou o desejo de se transferir para um gigante europeu. A informação é do jornal Sport.

De acordo com a apuração, Lukeba mudou de representação para a Excellence Sport, mesma agência do compatriota Jules Koundé. O novo representante do atleta, inclusive, conversou diretamente com Deco, diretor esportivo do Barcelona.

Por que a transferência é improvável em janeiro?

Apesar da vontade de ambas as partes, uma transferência no meio da temporada é considerada inviável. A diretoria alemã estabeleceu que não liberará o defensor na janela de inverno, e o clube espanhol não dispõe de condições orçamentárias imediatas para bancar os valores envolvidos.

Com esse cenário, o Barça planeja adiar a investida. No momento, a rescisão unilateral está fixada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 488 milhões). O valor passará para 65 milhões de euros (cerca de R$ 396 milhões) em junho de 2027, gerando uma redução de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 91 milhões).

Como a diretoria catalã planeja financiar a operação?

Uma alternativa financeira para acelerar a busca por reforços seria a negociação do zagueiro uruguaio Ronald Araújo. Segundo o jornal Sport, o Liverpool mantém interesse e avalia ativar a opção de compra avaliada em 55 milhões de euros (cerca de R$ 335 milhões).

Os contatos iniciais já ocorreram, e a diretoria blaugrana mantém o nome de Lukeba em destaque como plano para as próximas janelas de transferências.