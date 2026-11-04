O Barcelona já havia encaminhado a renovação com o brasileiro Raphinha e o contrato já tem data para ser assinado. Segundo informações do jornal Marca, na Espanha, clube e jogador assinarão o novo vínculo nesta quinta-feira, 5, válido até 30 de junho de 2030.

O novo acordo adiciona duas temporadas ao vínculo anterior do atleta, que se encerraria em 2028, reafirmando sua importância no planejamento esportivo do clube catalão.

Quais são os detalhes da assinatura no Camp Nou?

O ato formal de assinatura ocorrerá nas dependências do Camp Nou, com a presença do presidente Joan Laporta. As tratativas foram conduzidas pelo diretor esportivo Deco, que alinhou os termos contratuais para assegurar a continuidade do capitão do Barcelona.

Qual foi o impacto da atuação recente na Liga dos Campeões?

A consolidação do novo vínculo acontece logo após mais uma exibição decisiva do atacante no cenário internacional. Na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa pela Liga dos Campeões, o camisa 11 marcou dois gols e comandou as ações ofensivas da equipe.

Com atuações regulares tanto na competição continental quanto no Campeonato Espanhol, o atacante se estabeleceu como uma das referências do elenco blaugrana na busca por títulos na temporada.

Nesta temporada, Raphinha já soma 19 gols e três assistências em 13 partidas disputadas pelo Barcelona nesta temporada.