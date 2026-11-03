O Barcelona fez valer o fator casa e a pressão alta para derrotar o Aston Villa por 3 a 0 nesta terça-feira, 03, no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Aproveitando falhas defensivas do adversário, a equipe espanhola construiu o resultado com gols de Lamine Yamal e Raphinha, acabando com a campanha perfeita dos ingleses na competição.

Raphinha brilha e define o placar

Debaixo de muita chuva na Catalunha, o Barcelona impôs seu ritmo desde os minutos iniciais, marcando alto e dificultando a saída de jogo do Aston Villa. A estratégia surtiu efeito logo aos sete minutos. O brasileiro João Gomes errou na saída de bola dentro da própria área e entregou um presente para Lamine Yamal. O jovem ajeitou para a perna canhota e balançou a rede.

Obrigado a mudar seu planejamento, o time inglês tentou responder e exigiu uma boa defesa do goleiro Joan García em chute forte de Johan Manzambi de dentro da área. No entanto, os donos da casa seguiram comandando as ações, rodando a bola com tranquilidade no meio de campo e forçando novos erros. Aos 26, após mais uma falha na saída de bola visitante, Gordon chutou forte e viu o goleiro Suzuki espalmar para evitar o segundo. O clima esquentou no fim da primeira etapa, rendendo cartões amarelos para Nicolas Jackson e Raphinha após um desentendimento no meio de campo.

Na volta do intervalo, a situação do Aston Villa se complicou de vez. Aos sete minutos, Fermín López encontrou Raphinha na área visitante. O brasileiro finalizou, a bola desviou no zagueiro Pau Torres e enganou Suzuki, ampliando a vantagem. O golpe fatal veio aos 19 minutos, em uma grande jogada coletiva. João Cancelo acertou um cruzamento sensacional de três dedos pela esquerda, e Raphinha apareceu para bater de primeira, estufando a rede e marcando o seu segundo gol no jogo.

Publicidade Continua após a publicidade

O goleiro Suzuki, que terminou a partida com cinco defesas, ainda evitou um placar maior ao espalmar uma sapatada de Fermín López pouco depois. O Aston Villa, nitidamente abatido, quase marcou o gol de honra quando Leon Goretzka desviou de cabeça na trave após cobrança de escanteio, mas o domínio catalão prevaleceu até o apito final, refletido nos 65% de posse de bola e nas oito finalizações no gol contra apenas uma dos ingleses.

Com o resultado, o Barcelona chega a nove pontos em quatro jogos na Champions League, somando agora três vitórias e uma derrota no torneio. O Aston Villa, que havia vencido seus três primeiros compromissos, estaciona nos mesmos nove pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 08, por seus respectivos campeonatos nacionais. O Barcelona visita o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, enquanto o Aston Villa vai a Manchester encarar o United pelo Inglês.