A surpreendente eliminação do Arsenal diante do Fleetwood Town entrou para o rol dos momentos mais marcantes da Copa da Liga Inglesa. A equipe da League Two, equivalente à quarta divisão inglesa, superou o time londrino nos pênaltis por 5 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, avançando de forma inédita às quartas de final.

Como a zebra histórica foi construída em campo?

O confronto chamou atenção pelo abismo de 84 posições na pirâmide do futebol inglês entre os clubes. Comandado por uma atuação consistente diante do então campeão da Premier League, o Fleetwood Town tirou proveito de falhas do adversário e da expulsão de Max Dowman.

De acordo com dados do Sports Mole citados pela reportagem, esta foi somente a segunda vez em toda a história do torneio que o detentor do título da divisão de elite foi eliminado por uma equipe do quarto escalão nacional. A única ocasião semelhante havia ocorrido em 1974, quando o Chester City venceu o Leeds United.

Quais foram as outras grandes surpresas do torneio?

A Copa da Liga Inglesa tem ampla tradição em proporcionar resultados inesperados ao longo de suas edições. O feito do Fleetwood Town junta-se a capítulos memoráveis da competição:

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