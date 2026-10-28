A surpreendente eliminação do Arsenal diante do Fleetwood Town entrou para o rol dos momentos mais marcantes da Copa da Liga Inglesa. A equipe da League Two, equivalente à quarta divisão inglesa, superou o time londrino nos pênaltis por 5 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, avançando de forma inédita às quartas de final.
Como a zebra histórica foi construída em campo?
O confronto chamou atenção pelo abismo de 84 posições na pirâmide do futebol inglês entre os clubes. Comandado por uma atuação consistente diante do então campeão da Premier League, o Fleetwood Town tirou proveito de falhas do adversário e da expulsão de Max Dowman.
De acordo com dados do Sports Mole citados pela reportagem, esta foi somente a segunda vez em toda a história do torneio que o detentor do título da divisão de elite foi eliminado por uma equipe do quarto escalão nacional. A única ocasião semelhante havia ocorrido em 1974, quando o Chester City venceu o Leeds United.
Quais foram as outras grandes surpresas do torneio?
A Copa da Liga Inglesa tem ampla tradição em proporcionar resultados inesperados ao longo de suas edições. O feito do Fleetwood Town junta-se a capítulos memoráveis da competição:
- O Swindon Town surpreendeu ao derrotar o próprio Arsenal na grande decisão de 1969.
- O Queens Park Rangers bateu o West Bromwich Albion na final disputada em 1967.
- O MK Dons protagonizou uma goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United em 2014.
- O Bradford City alcançou a decisão do torneio em 2012 superando Arsenal e Aston Villa nas quartas e semifinais.
- O Grimsby Town registrou campanha histórica ao desbancar o Tottenham em 2025.