O atacante Bukayo Saka pode desfalcar o Arsenal por até seis semanas devido a uma lesão muscular na coxa. O técnico da equipe inglesa, Mikel Arteta, manifestou preocupação com a sequência física do jogador de 25 anos, que precisou ser substituído durante o duelo recente diante do Bayern de Munique pela Champions League.

“Ele fará outra ressonância magnética esta tarde porque tinha bastante líquido na região, então foi difícil entender a extensão da lesão, mas provavelmente saberemos mais amanhã”, afirmou Mikel Arteta, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 23.

O que aconteceu com o atacante

Após deixar o gramado no torneio continental com dores agudas, Saka passou por avaliações iniciais do departamento médico. A suspeita clínica é de uma ruptura muscular de grau dois, diagnóstico que pode afastar o atleta dos gramados pelo período estimado de um mês e meio.

Impacto no elenco e gestão de minutos

O jogador é desfalque certo para a partida contra o Everton pelo Campeonato Inglês. Além da ausência imediata, o comandante dos Gunners alertou sobre a necessidade de planejar o retorno com cautela para evitar novas recaídas.

“Nós realmente precisamos entender […] como vamos gerenciar a carga de trabalho dele, do que ele é capaz para sustentar um impacto na equipe”, afirmou o treinador do Arsenal, em entrevista coletiva, ao avaliar a sobrecarga de partidas do ponta no futebol europeu.