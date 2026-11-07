O Arsenal confirmou seu favoritismo e venceu o Hull City por 1 a 0 neste sábado (7), no Emirates Stadium, em Londres, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Em uma partida de ataque contra defesa, os donos da casa esbarraram em uma grande atuação do goleiro Tzolakis, mas garantiram o triunfo com um gol de Odegaard na etapa final. Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta chega a 27 pontos e se mantém firme na primeira colocação da tabela.
Pressão londrina e paredão visitante
Dono de 67% da posse de bola ao longo do confronto e com 20 finalizações totais, o Arsenal assumiu o controle das ações desde o apito inicial. A equipe trocava passes no campo ofensivo e buscava espaços na defesa de um Hull City focado em se defender. Apesar do domínio mandante, a primeira grande chance foi dos visitantes: aos 19 minutos, Stroud escapou pela esquerda e chutou cruzado, obrigando o goleiro Raya a saltar para espalmar. A resposta dos Gunners veio com finalizações de fora da área e jogadas ensaiadas, exigindo que Tzolakis começasse a trabalhar. Aos 44 minutos, o árbitro chegou a marcar pênalti sobre Havertz após revisão no monitor do VAR, mas a penalidade foi anulada por impedimento do atacante na origem da jogada.
Alívio no segundo tempo
Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Arsenal seguiu pressionando e viu Tzolakis fazer boas defesas, como aos 13 minutos, quando parou um chute firme de Madueke com os pés. A insistência londrina finalmente deu resultado aos 27 minutos. Madueke recebeu na área pela direita e bateu forte; Tzolakis fez mais uma defesa, mas a bola sobrou limpa para Odegaard, que mandou para a rede e abriu o placar. Após o gol, o Hull City, que terminou o jogo com seis cartões amarelos — incluindo um para o técnico Sergej Jakirović —, tentou sair para o ataque com substituições, mas não conseguiu encaixar contra-ataques para ameaçar a meta de Raya. O goleiro visitante ainda evitou um placar maior ao cortar uma tentativa de drible de Madueke nos minutos finais, fechando a partida com nove defesas realizadas.
Situação na tabela e agenda
A vitória consolida o excelente momento do Arsenal no Campeonato Inglês. Contando este jogo, são cinco vitórias consecutivas na competição, mantendo o time na liderança isolada com 27 pontos. Já o Hull City vive situação oposta: a equipe estaciona nos 11 pontos, caindo para a 13ª posição, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer no torneio, com três empates e duas derrotas no período.
O Arsenal volta a campo no sábado (21), quando visita o Newcastle pelo Campeonato Inglês. Na terça-feira (24), o compromisso será em casa contra o Borussia Dortmund, pela UEFA Champions League. O Hull City tentará a recuperação no domingo (22), recebendo o Brighton and Hove, também pela liga nacional.