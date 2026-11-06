O lateral-direito Amar Dedic não deve receber uma punição do Newcastle United após se envolver em um incidente com arco e flecha na zona rural de Northumberland, na Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian nesta sexta-feira, dia 6.

O caso mobilizou uma resposta da polícia armada que contou com seis viaturas em deslocamento até a residência do jogador, situada no condomínio Darras Hall, nas proximidades de Ponteland. A ocorrência teve início na tarde de quarta-feira, dia 4, quando moradores acionaram as autoridades após avistarem o atleta bósnio de 24 anos e um amigo caminhando por uma trilha pública portando os equipamentos.

As autoridades apreenderam os arcos e flechas no porta-malas do carro do jogador logo após a chegada ao imóvel. Segundo a polícia local, os itens eram destinados exclusivamente a atividades recreativas, sem constatação de caça ou ameaça a terceiros, embora a apuração formal continue em andamento.

Qual a avaliação do clube sobre o caso?

A diretoria e a comissão técnica do clube consideram que Dedic cometeu apenas um ato de ingenuidade cultural ao transportar o equipamento em local público, sem intenção de cometer infrações. Durante a abordagem policial, o goleiro Mark Gillespie e o ex-lateral Paul Dummett ajudaram a esclarecer o mal-entendido e tranquilizar a situação.

Contratado em agosto junto ao Benfica por 29,5 milhões de libras, o jogador segue integrado normalmente aos treinamentos e permanece cotado para atuar como titular diante do Fulham.