O Aston Villa foi ao St. James Park neste sábado, 17, e garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês 2026/27. O único gol do confronto foi marcado por Johan Manzambi, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, os visitantes alcançaram os mesmos oito pontos dos donos da casa na tabela de classificação.

Eficiência define o placar no primeiro tempo

O confronto começou com as duas equipes apresentando um equilíbrio na posse de bola, que terminou com 51% para o time comandado por Unai Emery e 49% para a equipe de M. Jaissle. A rede balançou aos 36 minutos da etapa inicial. Após receber assistência de João Gomes, Johan Manzambi marcou para o Aston Villa, definindo o placar que se manteria até o apito final.

Newcastle peca na pontaria em jogo faltoso

Apesar de atuar diante de sua torcida, o Newcastle esbarrou na própria ineficiência ofensiva. Os donos da casa registraram 16 finalizações totais ao longo da partida, mas apenas uma foi na direção do gol, exigindo uma defesa do goleiro Z. Suzuki.

Do outro lado, o Aston Villa finalizou 15 vezes, acertando o alvo em três oportunidades e obrigando L. Horníček a fazer duas intervenções. O duelo também foi marcado pelo alto número de advertências: o árbitro distribuiu oito cartões amarelos, sendo seis para jogadores do Newcastle e dois para atletas do Aston Villa.

Com o desfecho da rodada, o Newcastle permanece com oito pontos e ocupa a 11ª colocação, somando duas vitórias nos últimos cinco compromissos. O Aston Villa, que tinha cinco pontos antes do jogo, chega aos mesmos oito pontos e fica no 12º lugar.

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O próximo desafio do Newcastle será no domingo, 25, fora de casa, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. Já o Aston Villa volta a campo na quarta-feira, 21, para receber o Viking-NOR, pela Uefa Champions League.