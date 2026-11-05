O técnico Unai Emery está próximo de assinar uma nova extensão de contrato com o Aston Villa. Conforme apurado pela BBC Sport, o acordo amplia a permanência do treinador espanhol para além do vínculo anterior, que terminava em 2029, consolidando sua autonomia no projeto esportivo da equipe inglesa.

O avanço ocorreu após reunião entre Emery, o presidente do clube, Nassef Sawiris, e os diretores Roberto Olabe e Damián Vidagany. Em comunicado oficial publicado pelo Aston Villa, o clube detalhou o alinhamento institucional para os próximos anos.

“As discussões se concentraram no planejamento conjunto da direção estratégica de longo prazo do clube, com conversas positivas que estabeleceram um compromisso claro para além de 2029 para o desenvolvimento conjunto do clube sob a liderança esportiva de Unai Emery, com base nas ambições compartilhadas e no objetivo comum de alcançar a excelência e continuar crescendo nos próximos anos”, afirmou o Aston Villa em comunicado oficial.

A nota acrescentou que “o objetivo é claro: construir um Aston Villa ambicioso e competitivo, capaz de enfrentar os maiores desafios e conquistas”.

Continuidade e estabilidade no futebol inglês

No cargo desde o fim de 2022, o treinador espanhol estabilizou a equipe em competições continentais da UEFA e encerrou um longo período sem títulos ao conquistar a Liga Europa na temporada 2025/26. A definição do novo vínculo também afasta o interesse de outros clubes da Premier League, assegurando a liderança técnica de Emery em Birmingham.