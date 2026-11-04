O Arsenal bloqueou a saída de dois atletas de seu plantel para a próxima janela de transferências de janeiro. O técnico Mikel Arteta e a diretoria londrina estão determinados a manter o meio-campista Martin Zubimendi e o defensor Piero Hincapié. A informação é do portal Sport Witness.

Qual é a situação de Zubimendi e Hincapié no elenco?

Embora enfrente forte concorrência por espaço entre os titulares no início da temporada, Zubimendi é considerado peça estratégica pela comissão técnica para suportar a sequência do calendário. O volante, que anteriormente esteve na mira de equipes como Liverpool, Real Madrid e Barcelona, segue nos planos para rodagem da equipe.

Por sua vez, Hincapié atraiu o interesse do Barcelona em busca de soluções para o setor defensivo. No entanto, a versatilidade do atleta, que atua com regularidade tanto como zagueiro quanto na lateral esquerda, pesou para que Arteta vetasse qualquer avanço nas conversas.

Quais são as prioridades do clube no mercado de inverno?

A diretoria e a comissão técnica do clube londrino compreendem que a prioridade para o início do ano deve ser a busca por reforços pontuais, sobretudo no setor ofensivo, em vez de liberar peças consolidadas. A avaliação interna é de que negociar jogadores com frequência de utilização fragilizaria as opções do treinador nas frentes decisivas da temporada.