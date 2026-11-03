O Liverpool registrou uma marca negativa inédita ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Arsenal em partida realizada em Anfield. Pela primeira vez em 442 partidas como mandante na Premier League, desde 2003, o clube terminou um confronto sem acertar nenhuma finalização na direção do gol adversário.

O time comandado por Andoni Iraola arrematou 17 vezes durante os 90 minutos e alcançou a marca de 1,05 em gols esperados (xG), mas esbarrou em falhas estruturais de contundência ofensiva. Na atual edição da Premier League, a equipe contabiliza 140 finalizações totais, ocupando o quinto lugar em volume de chutes.

Por outro lado, o rendimento cai bruscamente na conversão: figura apenas na nona colocação em bolas nas redes e na 11ª posição em expectativa de gols. Os números detalham que 39% das tentativas de finalização da equipe ocorrem fora da grande área, o quarto índice mais alto do campeonato nacional, contra somente 8% originadas na pequena área.

O desempenho individual de Dominik Szoboszlai reflete o panorama coletivo: cerca de 93% de seus arremates partiram de média ou longa distância. Apesar dos investimentos expressivos no setor de ataque nas janelas recentes, a equipe construiu apenas sete chances claras de gol ao longo de nove confrontos, sustentando a penúltima marca entre os 20 clubes da liga.