O lateral-esquerdo Riccardo Calafiori, peça defensiva importante do Arsenal na temporada, entrou no radar do Real Madrid. De acordo com o portal TEAMtalk, o clube espanhol avalia uma possível contratação do atleta de 24 anos.

A atenção da equipe merengue sobre Calafiori é motivada especialmente por sua capacidade de atuar tanto na lateral esquerda quanto como zagueiro central. Conforme relatado pela apuração, a polivalência do italiano chama a atenção dos espanhóis como uma alternativa consistente para compor o setor defensivo no Santiago Bernabéu.

O jogador despontou no cenário europeu com atuações de destaque na Série A italiana e na Eurocopa antes de chegar à Premier League, consolidando-se como um defensor de boa saída de bola e forte imposição física.

Contrato longo e postura firme do Arsenal

Apesar das sondagens no mercado internacional, a diretoria londrina mantém postura rígida quanto à permanência do jogador. O vínculo contratual de Calafiori com os Gunners é válido até junho de 2029, o que garante estabilidade jurídica e poder de barganha ao time inglês.

O planejamento interno prevê a manutenção da base titular comandada pelo técnico Mikel Arteta, que também conta com nomes como Martin Odegaard, Jurriën Timber e Declan Rice, segundo a apuração. Calafiori segue respaldado internamente pela comissão técnica, embora seu histórico de desgaste físico inspire monitoramento constante do departamento médico.