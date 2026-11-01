O Arsenal deixou para trás a surpreendente eliminação no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa e garantiu a liderança isolada do Campeonato Inglês 2026/27. Na tarde deste domingo, 1º, a equipe comandada por Mikel Arteta visitou o Liverpool em Anfield e, aproveitando um erro na saída de bola adversária, venceu por 1 a 0 pela nona rodada da competição.

O resultado consolida o bom momento dos londrinos na liga de pontos corridos, enquanto freia a campanha de recuperação dos donos da casa.

Falha custa caro no primeiro tempo

O confronto começou com o Liverpool tentando impor seu ritmo como mandante, mas foi um erro individual que definiu o placar logo cedo. Aos 16 minutos, o goleiro Alisson fez uma saída de bola na fogueira, permitindo que o Arsenal recuperasse a posse no campo de ataque. Declan Rice recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Kai Havertz completar para o fundo das redes.

Apesar do baque, os mandantes buscaram a reação e criaram boas chances para empatar ainda na etapa inicial. Aos 40 minutos, Florian Wirtz cobrou falta com categoria e acertou o travessão de David Raya. Logo depois, Mac Allister apareceu livre na área após cruzamento de Kerkez, mas cabeceou por cima do gol.

Pressão sem pontaria e Alisson decisivo

Na segunda etapa, o cenário de domínio territorial se acentuou a favor do Liverpool, que terminou a partida com 57% de posse de bola e 17 finalizações totais. No entanto, a equipe do técnico Andoni Iraola esbarrou na falta de pontaria: nenhum dos chutes foi na direção do gol, deixando o goleiro David Raya sem registrar defesas na estatística oficial.

Do outro lado, o Arsenal adotou uma postura mais cautelosa, valorizando a vantagem e apostando nos contra-ataques. Quando os visitantes chegaram, Alisson precisou trabalhar para evitar um prejuízo maior. Aos 28 minutos do segundo tempo, Tzolis bateu cruzado e o brasileiro fez grande defesa com a ponta dos dedos, mandando para fora.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória em Anfield, o Arsenal chega a 24 pontos e assume a primeira colocação isolada do Campeonato Inglês. Contando este jogo, os Gunners somam quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Liverpool permanece com 15 pontos, ocupando a quinta posição na tabela, com um balanço recente de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos do torneio.

As duas equipes agora voltam suas atenções para a Uefa Champions League 2026/27 na próxima quarta, 4,. O Liverpool viaja para enfrentar o Fenerbahce, enquanto o Arsenal visita o Slavia Praga. Pela Premier League, os Gunners voltam a campo no sábado, 7, quando recebem o Hull City. Os Reds jogam no domingo, 8, contra o Crystal Palace, fora de casa.