O Tottenham confirmou o favoritismo e venceu o Crystal Palace por 2 a 0 na tarde deste sábado, 31, no estádio Tottenham Hotspur, em Londres, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês.

O confronto teve seu roteiro definido logo nos minutos iniciais, quando os visitantes ficaram com um jogador a menos. A partir daí, os donos da casa impuseram um domínio absoluto nas estatísticas e no placar para garantir mais três pontos na tabela.

Expulsão precoce e controle absoluto

O lance que mudou a dinâmica do jogo ocorreu aos 13 minutos do primeiro tempo. Após o VAR indicar a alteração do cartão, o atacante Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, recebeu o vermelho direto e foi expulso. Com a vantagem numérica, o time comandado pelo técnico De Zerbi tomou conta da partida.

Os números refletem o cenário: o Tottenham terminou o jogo com 79% de posse de bola, 19 escanteios a zero e impressionantes 34 finalizações, contra apenas duas do adversário. O goleiro Henderson, do Palace, precisou trabalhar e registrou sete defesas ao longo do confronto.

Gols da vitória e sequência positiva

A pressão se transformou em vantagem no placar aos 25 minutos da etapa inicial, quando Archie Gray balançou as redes após assistência de Mohammed Kudus. No segundo tempo, aos 73 minutos, Jan Paul van Hecke marcou o segundo gol e deu números finais ao duelo.

O resultado consolida o bom momento do Tottenham, que agora soma três vitórias consecutivas em seus últimos cinco jogos no campeonato. Já o Crystal Palace vive situação oposta, amargando a terceira derrota seguida na competição.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Tottenham chega a 12 pontos e passa a ocupar a 8ª colocação na tabela de classificação. O Crystal Palace, por sua vez, permanece com sete pontos e estaciona no 18º lugar.

O Tottenham volta a campo no próximo sábado, 7, para enfrentar o Leeds, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O Crystal Palace terá um compromisso no meio de semana pela Uefa Europa League, recebendo o Hoffenheim na quinta, 5.