O Brighton and Hove surpreendeu o Manchester City neste sábado, 31, e venceu por 1 a 0 no Etihad, em Manchester, pela nona rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Mesmo dominando a posse de bola e acumulando finalizações, os donos da casa não conseguiram reverter a desvantagem construída logo no início da partida. Com o resultado, os visitantes encurtam a distância para o topo da tabela.
Eficiência no início e resistência
A postura tática do Brighton and Hove se provou eficiente logo cedo. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Yasin Ayari marcou o gol da vitória, aproveitando a assistência de Maxim De Cuyper. A partir daí, o cenário do jogo se desenhou com o Manchester City assumindo o controle das ações ofensivas.
A equipe comandada pelo técnico Maresca, no esquema 4-3-3, terminou a partida com 62% de posse de bola e 20 finalizações totais, contra apenas sete do adversário. No entanto, a falta de pontaria pesou: apenas cinco dos chutes do City foram na direção do gol defendido por Verbruggen, enquanto o Brighton, treinado por Hürzeler, acertou o alvo três vezes.
Pressão sem resultado e sequência negativa
No segundo tempo, o Manchester City buscou alternativas no banco de reservas. O técnico Maresca promoveu as entradas de Rayan Cherki, Nico O’Reilly, Allan Andrade Elias e Phil Foden no decorrer da etapa final.
O Brighton and Hove cometeu 13 faltas ao longo do jogo e recebeu três cartões amarelos, aplicados a Chema Andrés, Maxim De Cuyper e Pascal Groß.
Apesar do volume de jogo e dos 593 passes trocados contra 360 dos visitantes, o City não conseguiu evitar a segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês, já que vinha de um revés por 2 a 1 para o Aston Villa.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com este resultado, o Manchester City segue na primeira colocação, com 21 pontos em nove jogos. Já o Brighton and Hove, que tinha 16 pontos antes do jogo, chega a 19 e assume o terceiro lugar. Contando este confronto, a equipe soma quatro vitórias nas últimas cinco partidas pelo Campeonato Inglês.
O Manchester City volta a campo na quarta, 4, contra o RB Leipzig, pela Uefa Champions League 2026/27. Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso será no próximo sábado, 7, diante do Nottingham Forest. O Brighton and Hove joga na quinta, 5, contra o Getafe, pela Uefa Conference League 2026/27, e recebe o Brentford no dia 8, novamente pelo torneio nacional.