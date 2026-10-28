O Manchester City garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, 28. Jogando no estádio Etihad a equipe treinada por Enzo Maresca empatou por 2 a 2 com o Brighton no tempo normal e levou a melhor na disputa por pênaltis ao vencer por 4 a 3. O brasileiro Vitor Reis marcou o segundo gol dos Citizens.
O primeiro tempo começou equilibrado, mas os visitantes saíram na frente. Malick Yalcouyé abriu o marcador para o Brighton. Antes do intervalo, os donos da casa responderam e chegaram à igualdade com gol anotado por Mateo Kovačić.
Na volta dos vestiários, o Brighton reassumiu a liderança logo no início da segunda etapa com tento de Georginio Rutter. O empate definitivo do clube de Manchester saiu aos 27 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Vitor Reis desviou cobrança de falta efetuada por Rayan Cherki.
Sem alteração no marcador até o encerramento dos 90 minutos regulamentares, o confronto foi para os pênaltis. O City contou com erros consecutivos de Yasin Ayari e Lewis Dunk para se classificar à próxima fase.
Manchester City e Brighton se enfrentarão novamente no Etihad Stadium, neste sábado, 31, pela Premier League.