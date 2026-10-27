O confronto entre o Fleetwood Town e o Arsenal, válido pela Copa da Liga Inglesa, registrou um momento inusitado logo no início do confronto. A partida disputada no estádio Highbury, em Fleetwood, precisou ser interrompida com apenas dois minutos de bola rolando devido à presença de um drone sobrevoando a região do gramado.

A aparição do equipamento no espaço aéreo do estádio levou a arbitragem a paralisar o duelo prontamente por medidas protocolares. Segundo informações divulgadas pela emissora Sky Sports, atletas e comissões técnicas permaneceram no campo de jogo aguardando instruções das autoridades enquanto o dispositivo não autorizado era monitorado.

Incidentes com drones demandam protocolos rigorosos nas competições esportivas da Inglaterra. Conforme as diretrizes de segurança aplicadas em território britânico, a invasão do perímetro aéreo de uma praça esportiva impõe a suspensão imediata da partida até a confirmação de que não há risco para jogadores, comissão técnica ou público presente.

Depois de alguns minutos de paralisação e da constatação de que o drone havia deixado o espaço aéreo do Highbury, a equipe de arbitragem alinhou os procedimentos com os capitães de Fleetwood e Arsenal. Com a normalidade restabelecida no local, o jogo foi reiniciado normalmente para a sequência da disputa eliminatória.