O Arsenal fez valer o mando de campo e venceu o Everton por 2 a 0 na manhã deste sábado, 24, no Emirates, em Londres, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Com gols de Ezri Konsa e Gabriel Magalhães, a equipe londrina controlou as ações da partida, ditou o ritmo através da posse de bola e garantiu mais três pontos na tabela de classificação.
Vantagem construída cedo
Atuando em casa e com maior volume de jogo, refletido nos 58% de posse de bola e 509 passes trocados ao longo da partida, o Arsenal não demorou a mexer no placar. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Ezri Konsa balançou as redes após receber assistência de Gyokeres.
O Everton, que terminou a partida com apenas oito finalizações totais contra 20 dos mandantes, teve dificuldades para responder à altura na etapa inicial, que se encerrou com um cartão amarelo para Vitaliy Mykolenko.
Controle e definição na etapa final
No segundo tempo, o cenário de superioridade dos donos da casa se manteve. Aos 68 minutos, o técnico Mikel Arteta promoveu uma alteração tripla, colocando Bruno Guimarães, Kai Havertz e Riccardo Calafiori nos lugares de Mikel Merino, Gyokeres e Myles Lewis-Skelly. No mesmo minuto, Gabriel Magalhães ampliou o marcador, contando com passe de Ben White.
O confronto também foi marcado por advertências nos bancos de reservas: tanto Mikel Arteta, pelo Arsenal, quanto Moyes, pelo Everton, receberam cartões amarelos. Defensivamente, o goleiro David Raya garantiu a meta do Arsenal com três defesas, enquanto Pickford trabalhou em duas oportunidades pelo lado visitante.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Arsenal chega a 21 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Inglês. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Everton, que estaciona nos 10 pontos e ocupa o 9º lugar, amarga sua segunda derrota consecutiva no torneio, acumulando apenas uma vitória no mesmo recorte de cinco partidas.
O Arsenal volta a campo no domingo, 1º, para enfrentar o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, e no dia 4, encara o Slavia Praga pela Uefa Champions League. O Everton buscará a reabilitação no dia 02, contra o Newcastle, também pela liga nacional.