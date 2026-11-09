O Arsenal trabalha nos bastidores para assegurar a permanência de três peças fundamentais do seu time titular. A diretoria do clube londrino planeja formalizar novos acordos com Declan Rice, Martin Odegaard e Jurrien Timber antes da abertura da janela de transferências em janeiro. A informação é do portal TEAMtalk.

As negociações visam consolidar a estrutura esportiva comandada por Mikel Arteta, que renovou recentemente seu vínculo até 2029. O capitão Odegaard, referência no meio-campo desde a temporada 2022/23, superou problemas físicos no início da época e segue como a principal voz de liderança técnica em campo.

Ao lado do norueguês, Rice mantém o papel de titular absoluto e motor do setor intermediário. Na defesa, Timber firmou-se como dono da lateral direita aos 25 anos, com atuações sólidas que aceleraram o interesse da cúpula do clube em valorizar seu contrato e protegê-lo contra investidas de rivais europeus.

Liderança na Premier League e planos de mercado

O avanço das renovações acontece paralelamente ao momento positivo na Premier League, competição em que a equipe londrina ocupa o topo da classificação com nove vitórias nas primeiras dez rodadas disputadas.

Além de priorizar a permanência de seus principais titulares, o clube avalia opções pontuais no mercado de inverno para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes monitorados pela comissão técnica está o ponta norueguês Antonio Nusa, observado para ampliar as alternativas no ataque durante o restante da temporada europeia, segundo apuração da revista FourFourTwo.