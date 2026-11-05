O Manchester City voltou ao centro das discussões regulatórias no futebol inglês após executivos de equipes rivais pressionarem a Premier League por uma nova frente de investigações. A cobrança foca em contratos comerciais firmados a partir de 2018, segundo reportagem do jornal The Independent.

Rivais exigem apuração sobre contratos comerciais pós-2018

Dirigentes adversários questionam se as práticas da equipe sofreram mudanças reais após a revelação inicial de documentos financeiros vazados em 2018. Essa nova mobilização ocorre após uma comissão independente avaliar mais de uma centena de acusações referentes ao período entre 2009/10 e 2017/18.

“Este caso disciplinar, e esta decisão, são os mais significativos da história da Premier League.”, afirmou Richard Masters, diretor executivo da Premier League, em comunicado publicado pela liga.

Apesar da repercussão esportiva do julgamento, a reportagem aponta que a cassação retroativa de troféus é uma possibilidade remota. A medida atingiria as conquistas das temporadas de 2012, 2014 e 2018, obtidas no intervalo analisado pelo comitê.

Recursos legais devem estender desfecho do processo

O Manchester City reitera sua conformidade com as regras, contesta as conclusões apresentadas e já apresentou recurso administrativo contra as sanções preliminares. Se as penalidades forem ratificadas nas instâncias esportivas, o clube avalia acionar o Supremo Tribunal, de acordo com a apuração.