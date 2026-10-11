O Manchester City segue imparável no Campeonato Inglês. Neste domingo (11), a equipe comandada por E. Maresca visitou o Liverpool em Anfield e construiu uma vitória contundente por 3 a 0, válida pela sexta rodada. O clássico, que se mostrava tenso e equilibrado, mudou de figura na etapa final após a expulsão direta de Ryan Gravenberch. Com um a mais, os visitantes contaram com a entrada decisiva de Jeremy Doku para liquidar a partida em um intervalo de apenas 13 minutos.

Tensão e defesas de Donnarumma

O cenário em Anfield começou com muita festa e apoio da torcida local, que viu o Liverpool tentar impor pressão nos minutos iniciais. Apesar de o Manchester City dominar a posse de bola — terminando o jogo com 64% contra 36% e trocando 546 passes —, os donos da casa foram perigosos nas finalizações. Víctor Muñoz e Enzo Fernández arriscaram de fora da área, mas pararam no goleiro G. Donnarumma. Do outro lado, o City tentava se soltar ao ataque, principalmente pelo lado esquerdo, mas esbarrava na forte marcação em um primeiro tempo de clima quente e sem gols.

Expulsão muda o rumo do clássico

Na volta do intervalo, o time comandado por Andoni Iraola tentou intensificar a pressão. Bradley Barcola e o próprio Gravenberch exigiram grandes intervenções de Donnarumma, que terminou a partida com seis defesas cruciais, frustrando as seis finalizações no gol do Liverpool. No entanto, aos 62 minutos, o roteiro virou contra os mandantes: Gravenberch cometeu falta dura e recebeu cartão vermelho direto, deixando a equipe da casa com dez jogadores em campo.

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Doku entra e City liquida a fatura

A vantagem numérica foi rapidamente capitalizada pelo líder do campeonato, impulsionado pela entrada de Jeremy Doku aos 56 minutos. Aos 65′, o belga avançou pela esquerda, cortou para o meio e chutou; no rebote, Erling Haaland não perdoou e abriu o placar. Apenas três minutos depois, aos 68′, Doku dominou na esquerda, ajeitou e acertou um lindo chute no ângulo, sem defesa para Alisson Becker, ampliando a vantagem com assistência de Elliot Anderson. O golpe final veio aos 78′: após tabela dentro da área, Josko Gvardiol deu um belo passe para Rayan Cherki completar para as redes e fechar o 3 a 0.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Manchester City chega a 18 pontos, mantendo o aproveitamento de 100% (seis vitórias em seis jogos) e a primeira colocação na tabela de classificação. Já o Liverpool, que vinha de uma sequência de empates e vitórias, segue com nove pontos, ocupando a nona posição. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (14) pela UEFA Champions League: o City recebe o Paris Saint-Germain, enquanto o Liverpool visita o Lask. Pelo Campeonato Inglês, no sábado (17), o City encara o Ipswich Town em casa, e o Liverpool viaja para enfrentar o Brentford.