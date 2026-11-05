O treinador do Nottingham Forest, Oliver Glasner, declarou que seu recente desabafo após a derrota para o Brentford teve uma intenção positiva e funcionou como catalisador para ajustes na equipe. A manifestação ocorreu após o revés no Estádio Gtech Community, resultado que manteve o clube na 19ª colocação da Premier League, com apenas uma vitória na atual edição da competição e quatro derrotas nas últimas cinco rodadas.
O desabafo e a exigência por mudanças
Durante seu pronunciamento, o comandante enfatizou a urgência de elevar o nível coletivo. “Temos que aceitar que não é bom o suficiente. Se perdermos quatro dos últimos cinco jogos, não é bom o suficiente. E é por isso que, para mim, é hora de mudarmos as coisas, de eu mudar as coisas, e é isso que farei”, afirmou Oliver Glasner, treinador do Nottingham Forest.
O técnico austríaco também destacou a postura que espera do elenco para evitar novas trocas de comando no clube. “Sinto agora que talvez eu tenha feito concessões demais em algumas coisas, e são sempre concessões. É um caminho claro. Eu vou dizer [aos jogadores] o que queremos fazer, o que temos que fazer, e se os jogadores comprarem a ideia, acho que podemos ter uma virada, e se não, o sexto treinador [desde o início da temporada passada] virá”, completou.
Preparação contra o Manchester City
Após as cobranças públicas e internas, o Nottingham Forest direciona o foco para o duelo contra o Manchester City. Glasner optou por não expor publicamente todas as alterações de rotina adotadas no centro de treinamento, concentrando as atividades em conversas individuais e alinhamentos táticos para corrigir as falhas recentes da equipe.