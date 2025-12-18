Neste sábado, 20, a bola rola para um confronto decisivo na parte inferior da tabela do Campeonato Inglês. O Wolverhampton recebe o Brentford no estádio Molineux, em partida válida pela 17ª rodada da competição. O jogo, marcado para às 12h (horário de Brasília), coloca frente a frente um time desesperado pela primeira vitória e outro que busca se afastar definitivamente da zona de perigo.

Contexto da partida na tabela

O duelo no Molineux é um confronto de extremos na luta contra o rebaixamento. Para o Wolverhampton, lanterna absoluto com apenas 2 pontos, a vitória é uma questão de sobrevivência.

A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento já é considerável, e qualquer resultado que não seja o triunfo aprofunda ainda mais a crise, tornando a permanência na elite uma missão cada vez mais difícil. A equipe não vence há 16 jogos na competição.

Por outro lado, o Brentford, em 15º lugar com 20 pontos, vê a partida como uma oportunidade de ouro para se consolidar na parte intermediária da tabela. Vencer o último colocado fora de casa significaria abrir uma vantagem confortável para a zona da degola e garantir um final de ano mais tranquilo.

A crise sem fim dos Wolves

A situação do Wolverhampton é dramática e beira o irreversível. Ocupando a lanterna isolada da Premier League (20ª colocação), a equipe soma apenas 2 pontos em 16 jogos disputados, fruto de uma campanha desastrosa com nenhuma vitória, dois empates e 14 derrotas.

O momento atual reflete a falta de confiança do elenco, que vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas.

Jogando em casa, os Wolves encaram este duelo como uma verdadeira final. A necessidade de somar três pontos é urgente não apenas para a matemática da tabela, mas para tentar resgatar o moral de um time que tem sofrido defensivamente e produzido pouco no ataque.

Brentford busca estabilidade

Do outro lado, o Brentford chega para o confronto em uma situação consideravelmente mais confortável, mas ainda alerta. Ocupando a 15ª posição com 20 pontos, os Bees têm uma campanha de seis vitórias, dois empates e oito derrotas.

Embora estejam distantes da zona de rebaixamento imediata, a equipe busca maior consistência. Sua forma recente nos últimos cinco jogos pela liga mostra equilíbrio, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico do Wolverhampton, Rob Edwards, deve contar com o retorno do meio-campista brasileiro João Gomes, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, a equipe tem desfalques importantes por lesão, como Dan Bentley, Marshall Munetsi e Rodrigo Gomes. Já o Brentford, comandado por Thomas Frank, tem uma lista significativa de ausências, incluindo Fábio Carvalho, Josh Dasilva e Antoni Milambo, todos com lesões de longa duração.