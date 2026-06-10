O Tottenham anunciou a contratação do zagueiro argentino Marcos Senesi, de 29 anos, em uma transferência gratuita após sua saída do Bournemouth. A mudança será oficializada no dia 1º de julho de 2026, após o término do contrato de Senesi com os Cherries. Os detalhes do contrato, no entanto, não foram divulgados.

A chegada de Senesi ao Tottenham representa uma movimentação estratégica no mercado, garantindo um reforço defensivo sem custos de aquisição. A contratação do zagueiro demonstra a confiança do clube no potencial e na experiência do zagueiro argentino.

“É uma sensação muito especial ser jogador do Tottenham. Desde o primeiro momento, o clube demonstrou por que me quer e o quanto deseja que eu faça parte do que estão construindo. É empolgante e algo em que mal posso esperar para me envolver. Cada vez que eu entrar em campo, darei o meu melhor para orgulhar os torcedores e levar o clube de volta ao lugar que lhe pertence. Quero ganhar títulos com o Tottenham e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça”, comentou Senesi em nota publicada pelos Spurs.

Reforço para a Defesa de De Zerbi

A chegada de Senesi faz parte de uma ambiciosa reformulação do elenco comandada pelo técnico Roberto De Zerbi, visando fortalecer a defesa do Tottenham. O zagueiro se junta a Andrew Robertson, que também foi contratado em transferência gratuita nesta janela de verão. Além deles, o defensor Ben Davies renovou seu contrato com o clube.

Trajetória e Desempenho Recente

Marcos Senesi passou quatro temporadas no Bournemouth, onde fez um total de 128 aparições em todas as competições. Em sua última temporada, 2025/26, o defensor teve um desempenho notável, participando de 39 jogos e contribuindo com cinco assistências. Sua atuação foi fundamental para ajudar o Bournemouth a alcançar uma histórica qualificação para a Europa League.