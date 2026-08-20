O Vasco tem mais um jogador na mira: Bruno Duarte. O clube carioca apresentou uma proposta ao Estrela Vermelha, da Sérvia, pelo atacante de 30 anos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

De acordo com a apuração, a oferta é de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões). O Vasco, inclusive, está otimista em um desfecho positivo na negociação.

Quem é Bruno Duarte?

Nas categorias de base, Bruno Duarte defendeu as cores do São Paulo e do Palmeiras. A profissionalização, contudo, não foi em nenhum destes clubes, mas sim na Portuguesa. Pela Lusa, o atacante disputou apenas 12 partidas e marcou um gol.

Após a passagem na Portuguesa, Bruno foi contratado pelo Lviv, da Ucrânia, em julho de 2018. Em 33 jogos pelo clube ucraniano, o atacante registrou dez gols e duas assistências.

Um ano depois, o Vitória de Guimarães, de Portugal, contratou o atacante. Por lá, Bruno anotou 23 gols e dez assistências em 98 partidas.

Em julho de 2022, foi a vez de iniciar sua curta passagem pelo Damac FC, da Arábia Saudita. No clube saudita, o jogador marcou quatro gols em 19 jogos.

Um ano depois, Bruno foi contratado pelo Farense, de Portugal, marcando seu retorno ao futebol português. Pela equipe de Algarve, o atacante registrou 14 gols e quatro assistências em 36 partidas.

Em julho de 2024, Bruno foi contratado pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, onde está desde então. Pelos Crveno-beli, o atacante anotou 42 gols e 14 assistências em 98 confrontos. Além das marcas individuais, foi lá onde conquistou seus únicos títulos na carreira: dois Campeonatos da Sérvia (2024/25 e 2025/26) e duas Copas da Sérvia (2024/25 e 2025/26).

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Números da carreira de Bruno Duarte