O Vasco tem mais um jogador na mira: Bruno Duarte. O clube carioca apresentou uma proposta ao Estrela Vermelha, da Sérvia, pelo atacante de 30 anos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.
De acordo com a apuração, a oferta é de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões). O Vasco, inclusive, está otimista em um desfecho positivo na negociação.
Quem é Bruno Duarte?
Nas categorias de base, Bruno Duarte defendeu as cores do São Paulo e do Palmeiras. A profissionalização, contudo, não foi em nenhum destes clubes, mas sim na Portuguesa. Pela Lusa, o atacante disputou apenas 12 partidas e marcou um gol.
Após a passagem na Portuguesa, Bruno foi contratado pelo Lviv, da Ucrânia, em julho de 2018. Em 33 jogos pelo clube ucraniano, o atacante registrou dez gols e duas assistências.
Um ano depois, o Vitória de Guimarães, de Portugal, contratou o atacante. Por lá, Bruno anotou 23 gols e dez assistências em 98 partidas.
Em julho de 2022, foi a vez de iniciar sua curta passagem pelo Damac FC, da Arábia Saudita. No clube saudita, o jogador marcou quatro gols em 19 jogos.
Um ano depois, Bruno foi contratado pelo Farense, de Portugal, marcando seu retorno ao futebol português. Pela equipe de Algarve, o atacante registrou 14 gols e quatro assistências em 36 partidas.
Em julho de 2024, Bruno foi contratado pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, onde está desde então. Pelos Crveno-beli, o atacante anotou 42 gols e 14 assistências em 98 confrontos. Além das marcas individuais, foi lá onde conquistou seus únicos títulos na carreira: dois Campeonatos da Sérvia (2024/25 e 2025/26) e duas Copas da Sérvia (2024/25 e 2025/26).
Números da carreira de Bruno Duarte
- 296 partidas
- 94 gols
- 30 assistências
- 4 títulos – 2 Campeonatos da Sérvia (2024/25 e 2025/26) e 2 Copas da Sérvia (2024/25 e 2025/26)