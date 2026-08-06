O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, 6, a contratação do zagueiro português Domingos Duarte, de 31 anos. O defensor assinou contrato válido até julho de 2028. Ele chega ao time paulista após o fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha.

Antes do anúncio oficial, Domingos Duarte já estava treinando no CT do São Paulo desde a assinatura do vínculo, segundo o ge. O zagueiro, porém, aguardava a queda do transfer ban para ser registrado e anunciado oficialmente. Nesta quarta-feira, 5, o clube quitou a dívida com a Lazio e a Fifa retirou a pena na manhã desta quinta-feira.

“Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Agradeço pela maneira como me receberam aqui e pelas mensagens que me enviaram nas redes sociais. Que sejam tardes e noites felizes com a nossa torcida no MorumBIS”, disse Domingos Duarte, em nota publicada pelo São Paulo.

Antes do Getafe, o zagueiro teve passagens por Granada, Sporting, Deportivo La Coruña, Chaves, Belenenses e Estoril Praia. Em sua carreira, Domingos Duarte soma 13 gols e quatro assistências em 313 partidas, incluindo três jogos pela seleção portuguesa.

Nota oficial do São Paulo

“O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Domingos Duarte, de 31 anos, que chega ao clube após temporadas de destaque no futebol espanhol e com convocações para a Seleção Portuguesa.

O jogador português, que estava no Getafe, chega livre e com contrato válido até 31 de julho de 2028.

“Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Agradeço pela maneira como me receberam aqui e pelas mensagens que me enviaram nas redes sociais. Que sejam tardes e noites felizes com a nossa torcida no MorumBIS”, celebrou o retorço são-paulino.

Nas duas últimas temporadas, Domingos Duarte integrou uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol atuando pelo Getafe: em 2025/26, foram apenas 38 gols sofridos, atrás apenas de Real Madrid (35) e Barcelona (36). Já na temporada 2024/25, a equipe sofreu 39 gols, ao lado do campeão Barcelona, sendo superada apenas por Athletic de Bilbao (29), Atlético de Madrid (30) e Real Madrid (38).

O reforço são-paulino também acumula convocações pela seleção de Portugal: foi chamado pela primeira vez em 2019, durante as eliminatórias para a Eurocopa, e fez sua estreia em 2020, goleada por 7 a 0 sobre Andorra em amistoso disputado no Estádio da Luz, além de ter participado das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. […]”