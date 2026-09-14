O lateral-direito Pedro Lima, recém-contratado pelo São Paulo, abriu o coração em uma entrevista às mídias sociais do clube. O jogador falou sobre a emoção de vestir a camisa tricolor e carregar as três estrelas do mundial no escudo.
Durante o bate-papo, o atleta relembrou que chegou a realizar um teste no clube em 2018, atuando ainda como volante, mas acabou não sendo aprovado na ocasião. Segundo o jogador, o momento difícil serviu como importante motivação para a virada de chave em sua trajetória profissional.
O lateral também detalhou sua base construída no futsal, a afirmação nas categorias de base do Sport e o aprendizado adquirido durante sua passagem pela Europa. Agora no São Paulo, Pedro Lima projeta grandes atuações, conquistas de títulos e o sonho de chegar à seleção brasileira. Assista à análise completa e à entrevista na íntegra no vídeo acima.
Ficha técnica de Pedro Lima
- Nome completo: Pedro Henrique Cardoso de Lima
- Data de nascimento: 1/7/2006 (20 anos)
- Local de nascimento: Cabedelo (PB)
- Posição: lateral-direito
- Altura: 1,78 metros
- Clubes: Sport (2021-2024), Wolverhampton (2024/25), Porto B (2025-2026), Wolverhampton (2026) e São Paulo (desde 2026)
- Títulos: Campeonato Pernambucano Sub-17 (2022 e 2023) e Campeonato Pernambucano (2024)
- Seleção brasileira: Copa do Mundo FIFA Sub-17 (2023)