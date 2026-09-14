O lateral-direito Pedro Lima, recém-contratado pelo São Paulo, abriu o coração em uma entrevista às mídias sociais do clube. O jogador falou sobre a emoção de vestir a camisa tricolor e carregar as três estrelas do mundial no escudo.

Durante o bate-papo, o atleta relembrou que chegou a realizar um teste no clube em 2018, atuando ainda como volante, mas acabou não sendo aprovado na ocasião. Segundo o jogador, o momento difícil serviu como importante motivação para a virada de chave em sua trajetória profissional.

O lateral também detalhou sua base construída no futsal, a afirmação nas categorias de base do Sport e o aprendizado adquirido durante sua passagem pela Europa. Agora no São Paulo, Pedro Lima projeta grandes atuações, conquistas de títulos e o sonho de chegar à seleção brasileira. Assista à análise completa e à entrevista na íntegra no vídeo acima.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Ficha técnica de Pedro Lima