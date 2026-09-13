Ao menos no quesito clássico estadual, o 2026 do Palmeiras já pode ser considerado um sucesso. Afinal, nos 10 jogos contra os rivais Corinthians, Santos e São Paulo, o Verdão não deu chance para nenhum deles: foram sete vitórias e três empates.

Vencido no último sábado, 12, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Tricolor foi a principal vítima palmeirense, com quatro derrotas nos quatro encontros entre as equipes. Aliás, em termos de tabu, a invencibilidade alviverde é ainda mais longa contra os são-paulinos: são 13 jogos sem perder (nove vitórias e quatro empates).

Contra o Santos, um empate e uma vitória pelo Brasileirão e uma vitória e um empate pela Copa do Brasil que, inclusive, garantiram a equipe de Abel Ferreira nas semifinais do torneio mata-mata. Aliás, foi o alvinegro praiano o responsável pela última derrota do Verdão em clássicos estaduais, em 15 de novembro de 2025, pelo Brasileiro: 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Rollheiser.

Até o momento, o clássico menos jogado pelo Palmeiras foi contra o Corinthians. Apenas dois encontros: vitória no Paulistão e empate no Brasileirão, com ambos os jogos disputados na Neo Química Arena. No entanto, resta a partida de returno do certame nacional e, quem sabe, uma sonhada final entre as equipes na Copa Libertadores da América.

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Palmeiras em clássicos, 2026